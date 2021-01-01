открытие футбольной школы «Kings»
Я хочу выразить благодарность и сказать, что организация «Короли Веселья» большие профессионалы. Мне очень нравится с ними работать. Работаем мы уже очень давно, не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве. Рекомендую!
день рождения сына
Спасибо большое за праздник! Дети были в восторге! Благодаря вашим коллективным усилиям, праздник получился. Спасибо!
организация свадьбы
Огромное спасибо за организацию нашей свадьбы! Всё было проработано до мелочей, все гости в восторге и до сих пор под впечатлениями, а самое главное я и мой любимый муж тоже)). Отдельное спасибо замечательному ведущему Виталию и всем артистам и организаторам , которые были с нами! Успехов вам и процветания!
Корпоративный праздник
Я, как отдел персонала много где что организовывала, но такого удовольствия от ничего неделания ещё не получала, они всё сделали и свели в одной точке за меня. Сотрудники навеселились от души, не сильно захмелели, и при этом достаточно устали, что и требовалось. Организаторы учли все наши капризы. Ведущий Антон, вообще очаровал весь коллектив, подобрал очень интересные конкурсы, и одни отработали всю стилистику выезда. Ещё раз хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО, ребята! Всё было потрясающе!
выпускной
Станислав, огромное Вам спасибо от нашего уже почти 10б класса и родителей!!! Праздник замечательный! Ведущий - самый лучший! Будем обращаться только к вам. Удачи вам и творческих успехов!!!
Новогодний праздник
Большущее вам спасибо наши Короли Веселья, за столько позитивных эмоций и великолепный праздник. Ведущий супер, Дед Мороз шикарен, снегурочка бесподобна и все остальные артисты тоже на 5+! Новогодний корпоратив прошёл на ура, как и в прошлом году. Будем ждать новых сюрпризов и программ в 2020:)
детский день рождения
Мы уже второй раз празднуем день рождения с "Королями Веселья".Огромное Вам спасибо !!! Для нас организовали комбинированную программу, чтобы угодить всем детям. один из наших гостей не говорил по-русски, к нам пришел аниматор, который все происходящее дублировал на английском. так же хочу поблагодарить администратора Станислава, за безупречную работу.
Праздничное агентство «Короли веселья» – королевское качество услуг для уникальной атмосферы вашего торжества! У вас есть повод для праздника? А у нас всегда найдется блестящее решение для реализации вашей мечты! Воплощая желания клиентов со знаком качества, мы вывели организацию праздников в Санкт-Петербурге, на усовершенствованный уровень! Каждая деталь нашего мероприятия идеально соответствует традиционной тематике и малейшим пожеланиям клиента. Выбирайте VIP-праздник, который навсегда останется в памяти одним из ярчайших дней в жизни!
Дарить людям праздники в СПб – это не только наша профессия. Это – призвание, которому мы отдаемся всей душой, применяя творческий подход и используя самые креативные решения из области развлекательной индустрии. Результатом нашего труда становится неподдельное чувство радости на лицах клиентов и их желание прийти к нам вновь.
Реализуем все востребованные виды праздников «под ключ»: Корпоративные праздники в СПб – качественный отдых в непринужденной обстановке, незаменим для сплочения коллектива и лояльности коллег друг к другу. Организация свадеб – возьмем на себя все заботы, чтобы один из главных, и самый торжественный день в жизни, прошел удачно для молодоженов и удивил гостей. Детские праздники в Санкт-Петербурге – ваш малыш достоин лучшего! Отметим незаурядно и органично день рождения ребенка. Именинник и его маленькие гости будут в восторге. Выпускные вечера в СПБ, организованные нами – это достойный фейерверк эмоций перед ответственным путешествием во взрослую жизнь! Маркетинговые мероприятия – блестящая реклама для успеха и процветания вашего бизнеса! Презентации – открытие магазина, ресторана, салона – придадим бренду яркий и заманчивый антураж, максимально привлечем внимание потенциальных клиентов.
Кроме этого, организуем любые календарные праздники – предлагаем отметить в СПб день влюбленных, 8 марта, 23 февраля и т.д. В году много дат – у нас масса увлекательных сценариев на любой вкус и бюджет!
Вас интересует организация праздника в СПб, цена которого не будет разорительной для бюджета, а уровень мероприятия впечатлит? Агентство «Короли Веселья» – это ваш гид в мир незабываемых эмоций и памятных фото, которые займут самые почетные места в семейном архиве!
|spb@koroli-veselya.ru
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